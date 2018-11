Vassilakous Erben rittern um die Krone bei den Grünen

Hinzu kommt der komplizierte Wahlmodus: Der Sieger braucht eine einfache Mehrheit (mindestens 50 Prozent plus eine Stimme). Als Alternative zu einer allenfalls nötigen Stichwahl geht man nach dem „Instant-Runoff-System“ vor: Das heißt, die Wähler können nicht nur ihren Favoriten auf den Wahlzettel schreiben, sondern auch die anderen Bewerber je nach Präferenz reihen.

Bei der Auswertung werden zuerst die Erststimmen gezählt. Gibt es dann noch keinen klaren Gewinner, scheidet jener Kandidat mit den wenigsten Erststimmen aus. Von diesem bei Seite genommenen Stapel kommen nun die Zweitstimmen zum Zug, sie werden je nach Nennung den verbliebenen Bewerbern als Erststimme zugerechnet. Dieses Prozedere wird so lange wiederholt, bis der Sieger eindeutig feststeht. Das Ergebnis soll nach der Auszählung noch am Montagabend oder in der Nacht bekannt gegeben werden. Voraussichtlich wird sich der Sieger erst am Dienstag der Öffentlichkeit präsentieren.

Während der Sieger gleich automatisch die parteiinterne Nummer eins ist, ist noch offen, wann er Vassilakou auch als Stadträtin nachfolgt. Das will sie mit ihrem Nachfolger vereinbaren, kündigte sie im KURIER-Interview an. Bis spätestens Sommer 2019 wird sie sich jedenfalls aus der Stadtregierung zurückziehen.