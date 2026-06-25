Reisen mit Minderjährigen: Diese Länder stellen strenge Regeln auf

Eine schriftliche Einverständniserklärung bei Auslandsreisen mit Minderjährigen ist oft empfehlenswert und in einzelnen Ländern sogar erforderlich. Daran erinnerte die Österreichische Notariatskammer am Donnerstag. Besonders relevant sei das, wenn Kinder mit Großeltern, anderen Verwandten oder Freunden verreisen oder im Rahmen eines Vereins, einer Sprachreise oder eines Feriencamps ins Ausland reisen.

Auch bei allein reisenden Jugendlichen erleichtert eine Reisevollmacht den Nachweis der Zustimmung der Erziehungsberechtigten. Unsicherheit besteht häufig auch bei getrennt lebenden Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht. Zwar ist die Zustimmung des anderen Elternteils für gewöhnliche Urlaubsreisen nicht immer erforderlich, bei Auslandsreisen oder Reisen mit Dritten ist eine schriftliche Bestätigung jedoch ratsam.

„Ob Kinder mit Großeltern verreisen, an einem Feriencamp teilnehmen oder bei getrennt lebenden Eltern unterwegs sind: Eine Reisevollmacht sorgt für klare Verhältnisse und erleichtert den Nachweis der Zustimmung der Erziehungsberechtigten. Das kann insbesondere bei Grenz- oder Sicherheitskontrollen wichtig sein“, erklärte Ulrich Voit, Pressesprecher der Österreichischen Notariatskammer, in einer Aussendung.