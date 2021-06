Die Natur erleben ist auch das Motto im Nationalpark Hohe Tauern, der heuer sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Am 21. Oktober 1971 wurde die Dreiländer-Vereinbarung (Kärnten, Salzburg und Tirol) zum Schutz der Natur unterzeichnet. Wer diese Natur hautnah erleben will, dem empfiehlt sich etwa ein Besuch des neu errichteten Hauses der Steinböcke in Heiligenblut, wo man alles über den König der Alpen erfährt.

Wer noch näher an die Tiere heranwill, der ist bei einer Steinbockbeobachtungstour richtig. Mit ausgebildeten Nationalpark-Rangern geht es zu den Tieren, die Ende des 13. Jahrhunderts nordseits der Tauern ausgerottet waren. Vor allem, weil Blut und Hörnern heilende Kräfte zugeschrieben wurden. Am fürstbischöflichen Hof in Salzburg gab es sogar eine eigene „Steinbockapotheke“. Heute leben sie wieder in den Tauern.