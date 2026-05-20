Unwetterschäden: Massive Verspätungen auf der Westbahnstrecke

Am Mittwoch Abend ist ein schweres Unwetter über Oberösterreich hinweggezogen. Für weite Teile des Bundeslandes gab es eine Unwetterwarnung.

Und dieses Unwetter hatte massive Auswirkungen auf den Zugverkehr auf der Westbahnstrecke. Denn ein Blitzeinsschlag hat den Zugverkehr zwischen Salzburg und Linz zum Erliegen gebracht. Ein Blitz hat laut einer Zugbegleiterin eine Signalanlage außer Gefecht gesetzt. Das bestätigte ein ÖBB Sprecher am Mittwoch Abend auf KURIER-Anfrage.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Josef Kleinrath Der Zug, der laut Fahrplan um 20.17 Uhr fahren sollte, ist um 21.33 Uhr in Linz eingefahren.

Wegen einer Stellwerkstörung, ausgelöst durch eben diesen Blitz, war zwischen Lambach und Breitenschützing (auf der Westbahn zwischen Attnang-Puchheim und Wels) kein Zugverkehr möglich: "Die Züge haben die Dauer der Sperre abgewartet." Deshalb mussten etwa in Linz am Mittwoch Abend Hunderte Fahrgäste am Bahnhof auf ihre Züge Richtung Linz zum Teil über eine Stunde warten. Keine Entwarnung in der Nacht Laut der Unwetterwarnzentrale ist auch im weiteren Verlauf der Nacht mit Unwettern zu rechnen. "In der Nacht auf Donnerstag nimmt die Schauer- und Gewitterneigung vor allem entlang der Nordalpen nur sehr langsam ab", heißt es auf der UWZ-Seite.