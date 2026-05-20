Traunsee-Villa: Freispruch für angeklagten Ex-Politiker

Jetzt ist es schon sieben Jahre her, dass die Pension Neuwirth am Traunsee in Gmunden verkauft und später rückabgewickelt wurde. Eine Immobilienmaklerin wurde verurteilt, ebenso eine Anwältin, ein Anwalt und zwei Immobilienmakler, die zum Teil noch um eine Wiederaufnahme des Verfahrens kämpfen.

Aus ist die Geschichte noch lange nicht. Denn wegen des Bootshauses, das mit der Liegenschaft verkauft wurde, laufen Ermittlungen wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs gegen den Gmundner Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP). Ex-Politiker vor Gericht Aber auch strafrechtlich wird heute wieder verhandelt. Und zwar gegen den Ehemann der verurteilten Maklerin, einen früher sehr umtriebigen Ex-Kommunalpolitiker. Ihm wird vorgeworfen, sich einen Teil der Provision eingestreift zu haben und er soll dafür gesorgt haben, dass die Villa niemand anderem mehr angeboten wird.

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Der Ex-Politiker wird heute von Kurt Jelinek vertreten, der in dem Verfahren für den auch angeklagten Notar einen Freispruch bewirken konnte. Jelinek und der Angeklagte kommen quasi im Partnerlook - weißes Hemd, blaues Sakko. Begleitet wird der Angeklagte auch von seiner Frau. Tätige Reue Die Provision, eine Summe von 18.000 Euro, hat der Angeklagte bereits zurückgezahlt - und so tätige Reue verübt. Bleibt noch der schwere Betrug, der heute verhandelt wird.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Josef Kleinrath Der Angeklagte vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft ist - wie im ersten Prozess - sicher, dass auch dieser Angeklagte schuldig ist. Er habe die mutmaßlich betrogene Verkäuferin gekannt, nicht nur, weil er "im Wald hinter der Pension gejagt" habe. Der Wert des Bootshauses Der Staatsanwalt spricht von einem Alleinvermittlungsauftrag, und dass der Angeklagte dazu beigetragen, habe, dass dieses Objekt dem freien Markt entzogen wurde. Und dass erst von Seegrundstück und Bootshaus keine Rede war. "Obwohl das sehr werthaltig und am Markt sehr begehrt war“, wie die Anklage immer noch festhält. Dabei steht längst fest, dass das Bootshaus ein Schwarzbau ist. Dennoch begründet die Anklage auf dem angeblichen Wert des Bootshauses weiterhin den "großen Schaden, der Frau Neuwirth entstanden" sei. "Schwarzbau war bekannt" Hier hakt der Verteidiger Kurt Jelinek ein: "Na ja, da dürfte auf jeden Fall gesprochen worden sei, sagt der Staatsanwalt. Das ist sinnbildlich für diese Anklage. Es sind nur Mutmaßungen. Auf dieser Basis kann man keinen Menschen schuldig sprechen in Österreich." Der Angeklagte bekennt sich nicht schuldigt und beantwortet keine Fragen. Sein Anwalt ist überzeugt: "Eine Tatbeteiligung des Angeklagten ist nicht zu erkennen, die Anklage ist nebulös und spekulativ." Und Jelinek dreht den Spieß um. Er hält vor Gericht fest, dass es schon vor dem Verkauf des Bootshauses längst klar, dass das Bootshaus ein Schwarzbau war: "Die Besitzerin hat mit den Behörden darüber gestritten."

Damit will sich die Staatsanwaltschaft nicht zufrieden geben und die Rolle des Angeklagten aufklären. „Warum haben Sie jahrelang verschwiegen, dass Sie beim Verkauf dabei waren? Warum haben Sie als Zeuge nicht ausgesagt, um zur Aufklärung des Falles beizutragen?“ Der Richter lässt die Fragen trotz Einspruchs zu, der Angeklagte bleibt bei seinem verbrieften Recht, nicht aussagen zu müssen. Schließlich hält der Staatsanwalt dem Angeklagten noch vor, seine Frau im Prozess alleine gelassen zu haben, obwohl er das Dreifache an Provision kassiert habe. Auch darauf gibt es keine Antwort des Angeklagten: "Sie waren tief in die Sache involviert, warum haben Sie jahrelang sich nicht deklariert?"