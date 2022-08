Vorarlberg: Erhöhte Keimwerte an Badeplätzen nach Unwettern

Nach den starken Regenfällen am vergangenen Freitag sind an einigen Badeplätzen am Vorarlberger Bodenseeufer erhöhte Keimwerte nachgewiesen worden. Im Binnenbecken Hard wurde ein Badeverbot verhängt, weil die in der Badegewässerverordnung festgelegten Grenzwerte für beide gemessenen Hygieneparameter deutlich überschritten wurden. Bei drei Badestellen in Bregenz wurde ein Grenzwert nicht eingehalten, informierte die Landespressestelle.