Ungar erhielt Lohn irrtümlich in Euro - und damit das 367-Fache

Der Arbeitnehmer einer ungarischen Firma hat den ihm zustehenden Lohn in Höhe von 92.549 Forint (238 Euro) irrtümlich als Euro-Summe überwiesen bekommen - und damit den zum damaligen Zeitpunkt 367-fachen Wert des Geldes erhalten. Da er sich beständig weigerte, das überschüssige Geld an die Firma zurückzubezahlen, erhob die Staatsanwaltschaft in Kaposvar (Südwest-Ungarn) Anklage gegen ihn.

