Tödliche Verkehrsunfälle: Heuer mehr Opfer in Österreich als 2024

Heuer sind auf Österreichs Straßen bereits mehr Menschen ums Leben gekommen als im gesamten Jahr 2024. Seit Jahresbeginn gab es 353 Verkehrstote, im Vorjahr waren es 351, berichtete das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) am Montag. Für das Gesamtjahr erwartet das KFV hochgerechnet 382 Getötete. Das Ziel der Verkehrssicherheitsstrategie, die Zahl unter 310 zu halten, sei klar verfehlt worden. Anstiege gab es bei tödlichen Radunfällen - inklusive E-Bikes und E-Scootern.

Im gesamten Vorjahr sind mit Fahrrädern, E-Bikes und E-Scootern in Summe 39 Menschen ums Leben gekommen, heuer sind es bisher mindestens 64 Tote und ein Plus von 73 Prozent. Die Ursachen "Mit ein Grund für die Veränderungen beim Unfallgeschehen ist die gestiegene Nutzung von E-Bikes, E-Scootern und Fahrrädern. Hinzu kommt die schlecht ausgebaute Radinfrastruktur für den stetig steigenden Radverkehr", erläuterte Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im KFV, in einer Aussendung. Die genauen Zahlen der bisherigen Verletzten bei Verkehrsunfällen im Jahr 2025 liegen noch nicht vor. Langfristig zeigt aber auch hier der Trend beim Radverkehr deutlich nach oben. "Im Jahr 2024 waren um 74 Prozent mehr Fahrrad- und E-Scooter-Lenkende an Unfällen mit Personenschäden beteiligt als zehn Jahre zuvor", berichtete Robatsch. "Im Pkw-Bereich gibt es hingegen einen Rückgang um 24 Prozent. Das sind Faktoren, die Österreich bei der Prävention noch viel stärker berücksichtigen muss."