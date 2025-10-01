Warnung vor "starkem Anstieg" der Unfallopfer auf Österreichs Straßen

Die Zahl der Verkehrstoten sei heuer im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2024 stark gestiegen, berichtete die Mobilitätsorganisation VCÖ am Mittwoch. 303 Menschen seien seit Jahresbeginn im Straßenverkehr tödlich verunglückt, 22 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. Die meisten Opfer verzeichnete laut den Angaben Niederösterreich mit 85, die wenigsten Wien und Vorarlberg mit jeweils elf.

"Damit kamen in Österreich bereits jetzt mehr Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben als in der Schweiz im gesamten Vorjahr", sagte VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. In der Schweiz starben 2024 insgesamt 250 Menschen im Straßenverkehr, um 53 weniger als in Österreich heuer in den ersten neun Monaten. Vorbildhafte Schweiz "Die Schweiz hat mit Tempo 80 auf Freilandstraßen und Tempo 120 auf Autobahnen niedrigere Tempolimits. Die Toleranz beim Überschreiten von Tempolimits ist geringer und die Strafen sind höher. Und die Schweiz profitiert bei der Verkehrssicherheit auch davon, dass sehr viel mit der Bahn gefahren wird, die um ein Vielfaches sicherer als das Auto ist", erläuterte Jaschinsky.