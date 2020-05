Justiz macht Opfer zum Angeklagten

Nun begann ein sechs Jahre dauernder Kampf um Rehabilitierung und (teilweisen) Schadenersatz, „in dem wir sechs Gutachter und vier Anwälte verschlissen haben“, wie Scherers Mutter dem KURIER erzählt. Insgesamt liefen für die Familie 50.000 Euro an Kosten auf. Mehrere andere Sachverständige stellen fest, dass der Mercedes keine Vorschäden hatte. Der erste Gutachter, der schlampig gearbeitet hatte, ist laut Annemarie Scherer „der Platzhirsch bei uns“. Er habe eine Art Monopolstellung, und die Richter würden ihm blind vertrauen. Das ist übrigens nicht nur in Graz so.