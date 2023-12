Steirer starb bei Arbeitsunfall auf Kärntner Bahnhof

https://kurier.at/chronikAm Bahnhof in Friesach ist am Montag ein 49-jähriger Steirer bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, war der Mann beim Entkoppeln eines mit Schotter beladenen Waggons von einem Wegebagger zwischen Bagger und Anhänger eingeklemmt worden.