Tödlicher Unfall in NÖ, Frontalcrash in Kärnten nur knapp verhindert

Bereits am Samstag ereignete sich in Trautmannsdorf a.d. Leitha (Bezirk Bruck/Leitha) ein tödlicher Verkehrsunfall, wie die Polizei am Montag berichtete. Ein 43-Jähriger war am Samstag kurz vor 23 Uhr in Stixneusiedl, einem Ortsteil der Gemeinde Trautmannsdorf a. d. Leitha, mit seinem Pkw aus noch unbekannter Ursache von der B10 in ein Feld abgekommen.

Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Niederösterreicher erlitt tödliche Verletzungen.