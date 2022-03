Unfälle in Öffis: Stolpern, Drängeln, Spielen am Handy

Gemessen an ihrem Anteil am Unfallgeschehen, zählen Bus und Straßenbahn zu den sichersten Verkehrsmitteln: 2018 und 2019 gab es 72.582 Verkehrsunfälle in Österreich, doch in nur 1.859 von ihnen waren Öffis verwickelt das ist ein Anteil von nur 2,5 Prozent.