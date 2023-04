Unbekannter nach Banküberfall in Vorarlberg flüchtig: Fahndung läuft

Ein unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag eine Bank in Vorarlberg überfallen. Der Mann ist flüchtig, teilte die Landespolizeidirektion Vorarlberg kurz nach 15 Uhr in einer Presseaussendung mit. Der Überfall ereignete sich um 14.10 Uhr auf eine Filiale der Sparkasse in Feldkirch. Eine Alarmfahndung nach dem Verdächtigen sei im Gange, hieß es. Verletzt wurde niemand. Weitere Informationen erteilte die Polizei vorerst nicht.