Unbekannte stahlen 70 Handys aus Osttiroler Geschäft

Drei bisher unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag im Osttiroler Lienz große Beute bei Elektrogeräten gemacht. Die Verdächtigen brachen um kurz vor 2.00 Uhr in ein Geschäft in der Murchargasse ein und stahlen laut Polizei rund 70 Smartphones, zwei Laptops, drei Smartwatches sowie ein Paar Kopfhörer. Zudem wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag aus der Kasse genommen.