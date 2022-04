Unbekannte sprengten in Vorarlberg Radarbox

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Ostersonntag in Rankweil (Bez. Feldkirch) eine Radarbox regelrecht gesprengt. Sie brachten gegen 2.30 Uhr einen laut Polizei in Österreich vermutlich verbotenen Knallkörper an und zündeten ihn.

Der Explosionsknall sei mehrere hundert Meter weit hörbar gewesen, hieß es. An der Radarbox entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.