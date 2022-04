Ukrainische Küche im „Elviras“ im 3. Bezirk in Wien modern interpretiert

Die Atmosphäre, die stimmt im „Elviras“. Monatelang war ein Innenarchitektenpaar an ihrer Seite, um zu lernen, wer sie ist, woher sie kommt, wie sie tickt, wie sie kocht, erinnert sich Sari gerne an die Anfänge zurück. Daraus wurde das Interieur des Lokals. Viel Holz an Bar und Wänden bringt ihre Heimat Zakarpatja ins Elviras, die ukrainischen Teller und Bilder bauen eine Brücke zu Saris Herkunft. Bunte Lampen und die einfache Möblierung führen hingegen in die „Realität“ in Wien. Das „Elviras“ ist eine Institution, aber für Österreicher. „Unsere Gäste wollen ein Stück Ukraine kennenlernen, 75 bis 80 Prozent sind aus Österreich“, weiß die Wirtin, und ein Stammgast aus Wien pflichtet ihr bei: „Sie ist die beste Wirtin, und ich bin immer dankbar für das so gute Essen hier.“