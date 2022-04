Ukraine: Zwei weitere krebskranke Kinder nach Österreich gebracht

Österreich hat am Mittwoch zwei weitere krebskranke Kinder aus der Ukraine evakuiert. Die beiden kleinen Patienten landeten am Nachmittag in Wien und werden die Nacht im St. Anna Kinderspital verbringen, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Am Donnerstag werden sie nach Graz bzw. Innsbruck weitertransportiert, wo sie behandelt werden sollen. Bereits in der vergangenen Woche waren fünf krebskranke Kinder aus der Ukraine nach Österreich gebracht worden.

"Die medizinischen Versorgungsmöglichkeiten in der Ukraine sind längst an ihre Grenze gestoßen. Österreich unterstützt hier selbstverständlich, wo es kann", betonte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). "Ich bin daher froh, dass es gelungen ist, die beiden Kinder nach Wien zu bringen und Behandlungsplätze für sie in Graz und Innsbruck zu finden."

Rauch dankte dem St. Anna Kinderspital, der österreichischen Botschaft in Warschau sowie dem Österreichischen Roten Kreuz Landesverband Wien für die Organisation des Transports.

Wolfgang Holter, Ärztlicher Leiter des St. Anna Kinderspitals, betonte, den Behandlungsteams sei es "ein großes Anliegen, den durch die lebensbedrohlichen Krankheiten und nun auch durch die traumatisierenden Umstände besonders belasteten Kindern und ihren Familien helfen zu können".