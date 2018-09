„Überwachung ist eine Verdrängung des Problems“

Kreissl betont, dass angebliche soziale Brennpunkte bei den Anrainern gar nicht so negativ wahrgenommen würden. „Es gab vor Jahren ein Projekt, bei dem die sogenannten Hotspots in Österreich untersucht wurden. Das Ergebnis war ernüchternd: Von den befragten Anwohnern hatte niemand das Gefühl bedroht zu sein.“ Auch der Rapoldipark sei in dieser Untersuchung berücksichtigt worden, macht der Soziologe deutlich.

Innsbrucks Polizeistadtkommandant Martin Kirchler gesteht ein, dass die Kriminalstatistik für den Rapoldipark „keine besorgniserregenden Zahlen“ liefert. Das Sicherheitsgefühl dort sei bei den Innsbruckern aber in der letzten Zeit ins Wanken geraten.

Ähnliches ist in Graz geschehen. Dort versucht die Stadt, ein breites Publikum in den Volksgarten zurückzubringen. Seit Herbst 2016 strahlt er heller. LED-Lampen in intelligenten Parklaternen, die über Sensoren und Mikrofone verfügen und intensiver leuchten, sobald jemand zu schreien beginnt, wurden installiert. Auslöser war eine Umfrage im Jahr 2015, wonach sich wegen kleinerer Drogenhändler und Randgruppen, die sich dort aufhielten, nur mehr jeder vierte Grazer im Park sicher fühlte.

In Klagenfurt existiert seit Mai 2018 ein vergleichbares Projekt: Im Lendhafen wurden 28 LED-Lampen aufgestellt, um lärmende alkoholisierte Menschen zu verscheuchen. Bei Geschrei oder klirrendem Glas werden sie heller und blenden die Besucher.

„Ob das System wirkt, werden wir erst im Herbst sehen. In der warmen Jahreszeit hält sich die Szene sowieso immer eher in Wörthersee-Nähe auf“, erklärt Wilfried Kammerer, Leiter des Klagenfurter Ordnungsamts.