Überfall auf Tankstelle: Täter radelte einfach davon

In der Stadt Salzburg ist am Dienstag in der Früh eine Tankstelle in der Münchner Bundesstraße überfallen worden. Der Täter erbeutete Bargeld in unbekannter Höhe und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Deutschland, wie eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Salzburg gegenüber der APA erklärte.

Informationen darüber, ob Personen verletzt worden sind, lagen vorerst nicht vor.

