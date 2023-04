Überfall auf Grazer Tankstelle: Räuber forderte mit Waffe Geld

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag in Graz im Stadtbezirk Ries eine Tankstelle überfallen und Bargeld erbeutet. Er bedrohte die 21-jährige Tankwartin mit einer Pistole, sie musste ihm Geld aus der Kassenlade geben. Dann flüchtete der Mann. Die Frau erlitt einen Schock, blieb aber körperlich unversehrt, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte.

Der Räuber hatte die Tankstelle gegen 22.00 Uhr mit einem schwarzen Tuch vor dem Mund betreten und erst Lebensmittel aus einem Verkaufsregal genommen. Dann legte er die Waren zum Bezahlen auf das Kassapult und gab der Bediensteten Bargeld. Als sie die Kassenlade öffnete, zog er plötzlich eine Pistole, warf eine Tragetasche auf das Kassenpult und forderte Geld.