Überfall auf Frau in der Obersteiermark war fingiert

Der Überfall auf eine junge Frau bei einer Kletterhalle in St. Barbara im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) war erfunden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mitteilte, stimmten die Angaben des vermeintlichen Opfers und die gesicherten Spuren die Ermittler misstrauisch. Die Frau gab schließlich Dienstagnachmittag zu, dass die Tat, die schon am 19. Dezember passiert sein soll, fingiert war. Sie wird angezeigt.