Obersteiermark: Junge Frau wurde von Unbekannten attackiert

Eine junge Frau ist in Mitterdorf im Mürztal von zwei unbekannten Männern im Außenbereich einer Kletterhalle in der Obersteiermark zu Boden gedrückt und im Gesicht verletzt worden. Dabei sollen die Täter auch versucht haben, der Frau die Kleidung vom Oberkörper zu reißen. Am Dienstag bat die Landespolizeidirektion Steiermark um Hinweise zu dem Vorfall, der sich schon am Abend des 19. Dezember ereignet hat.

Laut den Angaben des Opfers hat einer der beiden Täter die Frau am Parkplatz der Kletterhalle ins Gesicht geschlagen und niedergedrückt. Dann sei versucht worden, sie am Oberkörper zu entkleiden. Die am Boden liegende Frau wehrte sich und konnte flüchten. Der Lebensgefährte benachrichtigte die Polizei. Die Fahndung blieb vorerst erfolglos.

Die beiden Männer sollen bei mittlerer Statur zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß sein, dunkle Vollbärte und einen dunklen Hautteint haben und zum Tatzeitpunkt dunkel bekleidet gewesen sein. Hinweise wurden direkt an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Steiermark unter 059-133-60-3333 oder beim Notruf 133 erbeten.