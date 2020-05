Udo Landbauers Enttäuschung über Heinz Christian Strache

Auch wenn er es vielleicht vermutet hatte, so wurde er doch vom Wechsel des ehemaligen FPÖ-Mandatars Christian Höbart zu Strache überrascht. Landbauer: „Wir haben es erst erfahren, als er es bei der Pressekonferenz verkündet hat.“

Dass Höbart nun das Team Strache auch in Niederösterreich richtig etablieren kann, glaubt Landbauer nicht. Er könne zwar nicht ausschließen, dass bei der Landtagswahl 2023 ein Team Strache antritt, aber: „Ich sehe das sehr gelassen. Man hat in der Vergangenheit sehr gut gesehen, dass diese Parteiabspaltungen ja immer aus Personen bestehen, die in der Original-Partei eben keine Funktionen mehr bekommen haben. Das durchschauen die Menschen, dass es hier nur um Funktionen, um Posten geht. Und das bewerten die Menschen auch dementsprechend.“

Warum Christian Höbart zu Heinz-Christian Strache gewechselt ist, will Landbauer gar nicht so genau wissen: „Seine wirklichen Beweggründe weiß nur er selbst.“

Stärker positionieren

Für ihn ist das abgehakt. Sein Ziel ist nun, die niederösterreichische FPÖ innerhalb der Bundespartei noch stärker zu positionieren. Und bis zum Herbst „schrittweise mehrere Neuerungen umzusetzen“. Dazu zählt auch die Installierung eines neuen Landesparteisekretärs.

Er selbst hat derzeit keinerlei Bundesambitionen: „Ich habe weder vor nach Wien zu gehen, noch in das Burgenland oder anderswo hin. Ich bleibe definitiv in Niederösterreich.“