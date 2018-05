Tutto Gas: Randalierer werden verstärkt aus Lignano verbannt

Wird eine dieser Personen heuer in Lignano angetroffen – die Kontrolle erfolgt auch über die Registrierung in den Hotels – setzt es eine Strafe in der Höhe von 3000 Euro. Außerdem ist ab drei Uhr Früh der Ausschank von Alkohol verboten; auch an den Stränden werde dies heuer rigoros kontrolliert, sagt der Bürgermeister. „Vandalen werden rigoros aus Lignano ausgewiesen“, kündigt Fanotto an. Die Zahl der Carabinieri und Beamten der Guardia di Finanza (Zoll) wurde deutlich aufgestockt. Über Zahlen will die Behörde nicht sprechen, in den vergangenen Jahren waren rund 60 Exekutivkräfte im Dauereinsatz.