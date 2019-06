"Tutto gas": Die Dauerparty hält die Polizei auf Trab

Es habe einige „Zwischenfälle wegen exzessiven Alkoholkonsums gebeben“, umschrieb die Polizei am Samstag höflich. Als da wären: Ein Mann stürzte betrunken vom Balkon, ein andere war nach einer Rauferei wegen des hohen Promillestandes überhaupt nicht mehr ansprechbar - es ist wieder Pfingsten in Lignano.

Dies sind jene Tage, in der sich viele junge Österreicher wieder an den italienischen Badeort begeben, um zu feiern. Und zu trinken. Allerdings sind diese Partys in den vergangenen Jahren zu Alkoholexzessen ausgeufert. So sehr, dass sich italienische Medien im Vorjahr über „Horden an Österreichern“ und der „Invasion der Barbaren“ mokierten.

Die Stadtverwaltung regierte mit einer Bestimmung: Wer sich völlig daneben benimmt, kann aus Lignano ausgewiesen werden und darf sich drei Jahre lang dort nicht mehr sehen lassen.