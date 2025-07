Tunnelmisere mit ICE: Noch viele offene Fragen

Etliche Passagiere hatten nach der Tortur die Nerven verloren und trotz ausdrücklicher Untersagung den Zug verlassen, um zu Fuß durch den finsteren Tunnel zu irren. Aufgrund der Starkstromnetze auf den Bahnanlagen waren sie in Lebensgefahr. Die ÖBB musste deshalb die Stromnetze abgeschaltet lassen, was die Abfahrt des Ersatz–ICE, der auch als Schleppzug dienen sollte, verhinderte. Der Tunnel musste durchsucht werden, ehe der Strom wieder eingeschaltet werden konnte. Die Passagiere wurden dann über die nicht weit entfernten Notausstiege von Feuerwehr- und Rettungsleuten gerettet. „Um 18.30 Uhr sind die letzten Fahrgäste beim Sammelpunkt außerhalb des Tunnels eingelangt“, so Baumgartner.

Grundsätzlich will man sich gegenüber den 400 Fahrgästen kulant zeigen. „Wir möchten uns für die Geduld bedanken und mitteilen, dass mindestens die Kosten des Zugtickets zu 100 Prozent erstattet werden“, sagt Baumgartner. Die Panne ereignete sich zwar mit einem ICE der Deutschen Bahn, doch sind die ÖBB auf der Strecke in Österreich Betreiber. Rein rechtlich stünde den Betroffenen nur ein 50-prozentiger Kostenersatz zu. Am Abend gaben die ÖBB auch Hotel-Gutscheine an die Passagiere aus.

Der kaputte ICE wurde letztlich um ein Uhr nachts nach Wien-Matzleinsdorf geschleppt. Dort wird er nun näher untersucht. „Bisher sind die deutschen ICE als sehr verlässlich aufgefallen. Es gab keine Vorfälle“, so Baumgartner. Kritik, dass im Zug zu wenig geschultes Personal für eine Evakuierung anwesend war, weist Baumgartner zurück. Es seien mehrere Zugbegleiter an Bord gewesen.