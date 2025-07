Risse von ÖBB-Wagenmeister im Bezirk St. Pölten entdeckt

Es gebe viel zu klären zu den Umständen: Wo wurden die Risse, die im Bezirk St. Pölten entdeckt wurden, zuvor übersehen? Und welche Rolle spielte eine neue Richtlinie, wonach Revisionen dieser Räder nun von vier auf bis zu zwölf Jahre ausgeweitet worden sind? Oder warum wurde der brisante Vorfall erst drei Wochen später bei der Behörde gemeldet? Und warum erfuhr die zuständige Europäische Eisenbahnbehörde nichts davon? Oder wie viele baugleiche Waggons gibt es?

Zuständig für die Beantwortung wäre die Untersuchungsstelle (SUB) im Verkehrsministerium, die laut Gesetzeslage jede schwere Störung untersuchen muss, die zu einem Unfall hätte führen können. Im Ressort des zuständigen Ministers Peter Hanke (SPÖ) heißt es dazu: "Bei einer routinemäßigen wagentechnischen Untersuchung eines Zuges durch einen ausgebildeten Wagenmeister wurden am 24. März Risse an zwei Achsen an zwei verschiedenen Waggons festgestellt. Dies wurde am 10. April an die SUB gemeldet. Da es sich nicht um einen Vorfall im Sinne des Unfalluntersuchungsgesetzes handelt, sondern die Risse bei einer routinemäßigen Untersuchung durch das Unternehmen festgestellt wurden, hat die SUB keine Sicherheitsuntersuchung eingeleitet und folglich auch keine Meldung an die Europäische Eisenbahnagentur gemacht."