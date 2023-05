Tumulte vor Polizeiinspektion: 14 Jugenliche wurden angezeigt

Die Jugendlichen hatten sich am 26. November vergangenen Jahres in einer Tiefgarage verabredet und dann eine in der Nähe stattfindende Veranstaltung mehrfach gestört. Bei den Einvernahmen habe sich kein erkennbares Motiv ergeben, warum die Veranstaltung zum Ziel wurde, sagte damals ein Polizeibeamter, es sei jedoch sehr wohl Alkohol im Spiel gewesen.

Gegen 23 Uhr verhielt sich ein 18-jähriger Österreicher aus der Gruppe im Zuge der Amtshandlung aggressiv gegenüber den einschreitenden Beamten und wurde schließlich festgenommen. Kurze Zeit später versammelten sich etwa zehn bis 15 seiner Begleiter vor der Polizeiinspektion und wollten sich vergeblich Zutritt verschaffen.