Türsteher in Innsbrucker Club mit Barhocker und Flaschen attackiert

Ein zunächst unbekannter Mann ist am 1. November in Innsbruck auf zwei Türsteher losgegangen, weil diese ihm den Zutritt zu einem Club verwehrt hatten. Die Polizei machte nun einen 36-jährigen Syrer als Angreifer aus, er wurde angezeigt. Laut Exekutive hatte der Mann einen Türsteher zunächst mit einem Barhocker attackiert. Danach nahm er zwei Kisten Bier und warf die Flaschen in Kopfhöhe gegen einen weiteren Türsteher, berichtete die Polizei.

Drei Verletzte

Den beiden Sicherheitskräfte gelang es schließlich, den Täter aus dem Lokal zu drängen. Die beiden Türsteher und ein anwesender Gast wurden bei dem Vorfall verletzt.