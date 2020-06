Trügerische Bilanz bei Mordfällen

In Wien verweist man in diesen Tagen auf die beste Mordbilanz aller Zeiten. Gerade einmal neun Menschen kamen im Vorjahr gewaltsam ums Leben. Bemerkenswert daran ist: Alle diese Fälle wurden restlos aufgeklärt. Und Österreich hat ohnehin die niedrigste Rate Europas, im Vorjahr wurden lediglich 31 Morde registriert. In manchen Städten in den USA gibt es so viele Tötungsdelikte an nur einem Tag.

Doch einiges deutet daraufhin, dass die Zahl der Morde in Österreich gar nicht so dramatisch abnimmt. Denn im Zweifelsfall ist ein Mord auch einmal "nur" eine Körperverletzung mit Todesfolge, wie der Fall des Wieners Miodrag Slavic zeigt.