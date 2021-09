Trübe Wetteraussichten: Kaltfront bringt heute Regen und Gewitter

Ab heute wird es noch einmal merklich kälter. Von Vorarlberg bis Oberösterreich gibt es schon von der Früh weg dichte Wolken und Regenschauer. Diese breiten sich in weiterer Folge in Richtung Osten und Südosten aus, wo es anfangs noch zeitweise sonnig ist. Auch einzelne Gewitter können nachmittags dabei sein.

Von Westen beruhigt sich das Wetter allerdings im Laufe des Nachmittags schon langsam wieder. Der Wind weht meist schwach, im Donauraum auch etwas auflebend aus westlichen Richtungen. Von acht bis 13 Grad in der Früh klettert die Temperatur je nach Bewölkung, Schauer und Sonnenscheindauer auf 15 bis 21 Grad.

In den Nordstaulagen entlang der Alpennordseite halten sich am Donnerstag stärkere Wolken allerdings noch länger. Hier kann es zunächst noch ein wenig regnen. Auch im Süden und Südosten trüben zunächst einige Wolken den Himmel. Bis zum Nachmittag lockert es aber überall auf, dann dominiert der Sonnenschein. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Alpenostrand auch lebhaft aus Nordwest bis Nord. Die Frühtemperaturen erreichen acht bis 14 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 13 bis 19 Grad.

Etwas wärmer am Freitag

Am Freitag muss wieder mit ein paar Frühnebelfeldern gerechnet werden. Vor allem über den Niederungen ganz im Osten können sie sich örtlich auch noch am Vormittag zäh halten. Davon abgesehen scheint verbreitet die Sonne. Dazu zeigt sich der Himmel wolkenlos oder gering bewölkt mit nur ein paar dünnen Schleierwolken. Im Osten weht der Wind zeitweise mäßig aus Südost, sonst bleibt es schwach windig. Am Morgen ist es sehr frisch mit Temperaturen meist zwischen vier und zehn Grad. Im Tagesverlauf erreicht die Temperatur immerhin 16 bis 22 Grad.