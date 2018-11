Trödel im Trend: Flohmärkte boomen

Ein ungewöhnlicher Duft liegt in der Luft. Es ist eine Mischung aus Stallgeruch und Patchouli. „Wir haben ein Räucherstäbchen angezündet, damit wir nicht pausenlos an das Aroma von Schweinen erinnert werden“, erzählt Christian, während er in der Geschirrabteilung die Gläser und Teller ordnet. Es dauert einen kurzen Moment, bis sich die Nase daran gewöhnt hat, dass man sich mitten in den weitläufigen Hallen des Viehzuchtverbands in Zwettl ( Niederösterreich) befindet. Dort, wo üblicherweise Rinder oder Schweine auf ihre Versteigerung warten, stapeln sich bis Montag Tausende Alltagsgegenstände, Kuriositäten und Raritäten.

Pullover, Hemden, Röcke, Hosen oder Jacken hängen auf einer langen Kleiderstange eng nebeneinander. Gegenüber sind Möbel zu finden. In der größten Halle liegen Zigtausende Artikel noch dichter aneinander gereiht – hier findet man CD-Player oder Kassettenrekorder genauso wie Kaffeemaschinen, Bücher, Skier, Sturzhelme, Brettspiele und Taschen.