Trio soll in Tirol mehrere Schüsse aus Pkw abgefeuert haben

Drei Österreicher im Alter von 18, 19 und 25 Jahren sollen in der Nacht auf Dienstag in Imst in Tirol mehrere Schüsse aus einem Pkw abgegeben haben. Nachdem mehrere Bewohner Anzeige bei der Polizei erstattet hatten, konnten die Beamten zwei der Verdächtigen anhalten und ein Softair-Sturmgewehr samt Munition und CO2-Kapseln sicherstellen. Alle drei werden angezeigt.