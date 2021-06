Trend zu Plastikweihnachten

Rund zweieinhalb Millionen Christbäume werden jährlich in Österreichs Wohnzimmern aufgestellt. Der Großteil davon sind „tote“ Bäume, die in großflächigen Monokulturen gezüchtet und nach Weihnachten entsorgt werden. Allein in Wien sammelt die MA48 jährlich rund 600 Tonnen an Christbäumen ein. Die Umweltorganisation Green Rabbit bietet eine ökologische Alternative: den lebenden Christbaum.