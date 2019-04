Traurige Bilanz: Drei Tote, mehrere Verletzte bei Unfällen am Wochenende

Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Tirol

Fünf Verletzte hat am Sonntag ein Unfall auf der Loferer Straße (B178) in Erpfendorf (Bezirk Kitzbühel) gefordert. Ein 46-jähriger Deutscher kam mit seinem Pkw aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, dann von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Betonsockel eines Gartenzauns. Der Mann, seine 44-jährige Ehefrau sowie die drei Kinder im Alter von neun, sieben und drei Jahren wurden verletzt. Die Verletzten wurden mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann sowie mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum Traunstein in Bayern geflogen. Am Auto entstand Totalschaden.

Und bei einem Unfall in Reith im tiroler Alpbachtal wurde eine 18-Jährige schwer verletzt. Die junge Frau kam zunächst auf einer Landesstraße in einer Kurve ins Schleudern, rutschte über die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Schotterhaufen. Dadurch verlor das Auto den Bodenkontakt, drehte sich in der Luft und landete nach zehn Metern auf dem Dach liegend auf einem Parkplatz. Dann rutschte der Pkw rund 15 Meter über eine Böschung und kam dort zum Stillstand. Die 18-Jährige wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.