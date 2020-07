Traumatisierter Schöffe: "Bilder nie vergessen"

Robert K. (Name geändert) handelte wie ein pflichtbewusster Bürger: Der Salzburger kam der Ladung des Gerichts, als Laienrichter in einem Prozess "objektiv" und "ohne Voreingenommenheit" zu urteilen, nach. Mit dem Urteil des Schöffensenats in dem Missbrauchsprozess war für K. der Fall aber nicht erledigt. Die Bilder, die er zu Gesicht bekommen hat, beschäftigen den zweifachen Vater noch heute.

In einem Brief beschwert er sich beim Justizminister, dass er "nach der Verhandlung nach Hause geschickt wurde". Es habe keine psychologische Nachbetreuung gegeben. Unbescholtene Bürger wie er würden "alleine gelassen werden" mit solchen Erlebnissen.

K.’s Aufgabe war es, Beweismittel zu sichten. Auf den Videos war zu sehen, wie ein Mann seine Stieftochter vergewaltigte. K. schrieb deshalb Justizminister Wolfgang Brandstetter und den Justizsprechern von ÖVP, SPÖ und Grünen: "Ich weiß bisher nur eines: Vergessen werde ich diese Bilder und diese Eindrücke nie mehr."

Der Salzburger hat seinen Finger in eine offene Wunde gelegt: Denn die Bürgerpflicht kann bei außergewöhnlichen Verfahren zur psychischen Belastungsprobe werden. Während das Justizpersonal, also die Profis, eine Supervision in Anspruch nehmen kann, ist ein derartiger Service für Schöffen oder Geschworene nicht vorgesehen.

Schöffe K. hätte sich genau das gewünscht: Zumindest "eine Liste von (Beratungs-)Einrichtungen" oder "besser noch, geeignete Personen", um das Erlebte aufzuarbeiten. Ihm werde das nun "viel Kraft und Zeit kosten". Er stehe mit seinem Wunsch nicht alleine da.