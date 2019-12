Traditions-Fleischhauer in Wien: Die neue alte Fleischeslust

Irgendwann machen ja sogar Großstädte eine Verschnaufpause. Ein einziges Licht aber, das brennt fast immer auf der Gumpendorfer Straße – auch wenn sie um 5 Uhr früh sonst noch in Dunkelheit liegt.

Beim Fleischhauer Ringl wird bereits jetzt gearbeitet. Denn um 5.30 Uhr, da öffnen die Türen des Traditionsgeschäfts. Wahrscheinlich, weil es immer schon so war. Seit vier Generationen besteht der Betrieb. Zuerst im Weinviertel, später in der nahen Webgasse, jetzt in der Gumpendorfer Straße.

Tradition, die wird bei Ringl großgeschrieben. Wer den Verkaufsraum betritt, fühlt sich wie auf einer kleinen Zeitreise.

Alles selbst gemacht

Die Vitrinen sind nicht nur voller Fleisch, sondern auch voll von Würsten und Pasteten. Alles ist selbst gemacht, nichts zugekauft. Davon zeugen nicht zuletzt die handgeschriebenen Schilder, die die Ware anpreisen.

Die Würste – ohne Mehl, das betont man – tragen kreative Namen wie „Grobian“. Der Leberkäse dampft hinter der Vitrine. Und neben geräuchertem Rindskamm und Zwetschkenblunzn liegen Spezialitäten wie frisches Kalbshirn. An den Wänden: jene Teile vom Rind, die man nicht für Menschen, wohl aber für Hunde verarbeiten kann.