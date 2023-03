Toter Bub in Tiroler Ache: Vater legte Beschwerde gegen U-Haft ein

Im Fall eines sechsjährigen Buben, der Ende August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol aufgefunden worden war, hat der dringend tatverdächtige 38-jährige Vater Beschwerde gegen die in der vergangenen Woche verhängte Untersuchungshaft eingelegt. Über diese wird nun das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) entscheiden, teilte sein Anwalt am Dienstag mit. Das Gesetz sehe vor, dass eine Beschwerde eine Haftfrist von einem Monat auslöse.

Bis dahin wird es daher auch keine Haftprüfungsverhandlung geben, so der Jurist. Eine solche war ursprünglich für kommende Woche vorgesehen gewesen, weil normalerweise eine Zwei-Wochen-Frist nach Verhängung der U-Haft bis zur nächsten Prüfung vorgesehen ist. Indes betonte der Verteidiger einmal mehr, dass sein Mandant seinen Buben "selbstverständlich nicht" umgebracht habe.