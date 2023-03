Toter Bub in Tirol: Gericht wies Anwalts-Kritik entschieden zurück

Im Fall eines sechsjährigen Buben, der Ende August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol aufgefunden worden war, hat das Landesgericht Innsbruck die öffentliche Kritik bzw. Wortwahl des Anwalts des tatverdächtigen 38-jährigen Vaters an Festnahme und U-Haft entschieden zurückgewiesen. Entscheidungen der Justiz seien "nicht absurd", wurde am Freitag in einer Aussendung festgehalten.

"Absurde Entscheidung"

Der Anwalt des Vaters hatte unter anderem bezüglich der Verhängung der Untersuchungshaft am Donnerstag von einer "gerade absurden Entscheidung" gesprochen und auch ansonsten den Tatverdacht gegen seinen Mandanten mit teils scharfen Worten und dem Wort "absurd" kritisiert. Es sei legitim, gerichtliche Entscheidungen zu kritisieren, so die Medienstelle des Landesgerichts. Solche Kritik habe aber "sachlich zu bleiben und ist sachlich vorzutragen".