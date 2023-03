Tote Person in der Stadt Salzburg aufgefunden, Polizei ermittelt

In der Stadt Salzburg ist am Freitag in der Früh eine tote Person in der Nähe des Leopoldskroner Weihers im Freien aufgefunden worden.

"Beamte der Kommission für ungeklärte Todesfälle sind vor Ort", erklärte eine Polizeisprecherin auf APA-Anfrage. "Die Ermittlungen laufen." Derzeit könne sie keine weitere Angaben machen, sagte die Sprecherin. Weder wird ein Gewaltverbrechen, noch ein Suizid ausgeschlossen.

Identität des Toten ist unklar

Dass es sich bei dem Toten um jenen vermissten Iraker handeln könnte, nach dem die Polizei seit Anfang Jänner sucht, wird aktuell eher ausgeschlossen. Der Mann soll wie berichtet Opfer eines Raubmordes geworden sein, zwei Ungarn sitzen diesbezüglich in U-Haft.