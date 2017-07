Tornados werden bei uns mehr

Allein im Bezirk Gänserndorf standen 39 Feuerwehren mit fast 500 Mann stundenlang im Einsatz. Bei dem Unwetter am Montagnachmittag wurden mehrere Ortschaften bis zu einem Meter überflutet, rund Hundert Keller überschwemmt, Dutzende Bäume umgestürzt und Straßen überschwemmt. "Das Wasser stand teilweise hüfthoch und musste von drei Großpumpen, die 900 Kubikmeter Förderleistung pro Stunde haben, abgepumpt werden, bevor die überfluteten Keller in Einfamilienhäusern in Angriff genommen werden konnten", berichtet Franz Resperger vom niederösterreichischen Landesfeuerwehrkommando.

Foto: APA/HGV Die Feuerwehr war die ganze Nacht über im Einsatz. "Um sechs Uhr in der Früh war es schlussendlich vorbei", schildert Resperger. Die Bundesstraße 3 in Oberhausen musste wegen der Überflutung ebenso gesperrt werden, wie die Straße zwischen Franzendorf und Rutzendorf. "Am Dienstag waren die Straßen prinzipiell wieder freigegeben, kleinräumig gab es aber noch örtliche Umleitungen", sagt Resperger.

Katastrophenfonds

Der Gemeinde Schwechat machte nicht nur der Tornado (siehe oben) zu schaffen, vor allem der Hagel sorgte auch für Schäden. "Es gibt Berichte von Hagelkörnern, die so groß wie Ziegelsteine waren. Hausdächer, Schwimmbad-Abdeckungen und Glasdächer wurden schwer beschädigt", erklärt Resperger. Autos mit Glasschäden können bis Sonntag kostenlos in der Tiefgarage beim Rathaus abgestellt werden, falls es mit dem Werkstatt-Termin noch dauern sollte, teilte die Stadt am Dienstag mit.

Auch Keller wurden bei dem Unwetter überflutet. 200 Einsätze zählte die Feuerwehr. Vom Tornado, aber nicht von Unwettern verschont wurde Wien: 200 Einsätze hatte die Berufsfeuerwehr zu verzeichnen. Betroffen waren laut Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf die Bezirke Favoriten, Simmering, Hietzing und Donaustadt, später kamen auch Ottakring, Hernals und Währing dazu. Verletzte gab es nicht.

Laut der Österreichischen Hagelversicherung beträgt der Schaden in der Landwirtschaft rund 15 Millionen Euro. Das Land Niederösterreich hat am Dienstag angekündigt, nach den jüngsten Unwettern Mittel aus dem Katastrophenfonds freizugeben.

In den nächsten Tagen sind vor allem wieder im Süden Österreichs Unwetter zu erwarten.