Tötungsdelikt im Flachgau: Polizeihund Dionysos stöberte Tatverdächtigen auf

"Mit seinem Herrl Ferdinand im Schlepptau folgte er dem Geruch des Beschuldigten", ist die Polizei auf die Spürnase Dionysos stolz. In einer Entfernung von rund eineinhalb Kilometern stöberte der Polizeihund nach dem Mordalarm von Henndorf im Flachgau am Montag den Beschuldigten in einer Ferienwohnung auf.