Tödlicher Crash in Kurve mit Sperrlinie: 1 Toter, 3 Verletzte

Ein 31-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag in Nenzing (Bez. Bludenz) beim Zusammenstoß mit einem Lkw ums Leben gekommen. Der Pkw wurde von der Fahrbahn in einen Straßengraben geschleudert, der 31-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt.

Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.