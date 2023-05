Tödliche Unfälle: Zweiradlenker in Salzburg und OÖ verunglückt

Der Motorradlenker erlitt schwerste Verletzungen im Bereich der Oberschenkel und des Brustbereiches. Er war zunächst ansprechbar und wurde von der Rettung erstversorgt. Aufgrund seiner inneren Verletzungen kollabierte er jedoch. Er verstarb noch am Unfallort.

Etwa zur gleichen Zeit ereignete sich in Salzburg ein weiterer Unfall mit zwei Motorradfahrern. Ein 30-jähriger und ein 56-Jähriger kollidierten auf der B 164 zwischen Hinterthal und Dienten (Bezirk: Zell am See). Beide wurden verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht.