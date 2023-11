Mehr tödliche Unfälle im Straßenverkehr: Wieder 5 Prozent Steigerung

Die Unfälle der Vorwoche

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag im Bezirk Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich, bei dem der oben erwähnte Pkw-Lenker getötet wurde. Der 43-Jährige kam mit seinem Fahrzeug an einer Eisenbahnkreuzung zwischen den Schranken zum Stillstand und wurde von einem Zug erfasst. Der Pkw wurde ca. 100 Meter mitgeschliffen und der 43-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Ein weiterer der vier verstorbenen Verkehrsteilnehmer verunglückte ebenfalls am Wochenende.