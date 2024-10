Tödliche Textnachrichten: Immer mehr Unfälle mit Handy am Steuer

Seit Jahresbeginn 87 Menschen verstorben

Seit Jahresbeginn seien schon mindestens 87 Menschen im Straßenverkehr durch Ablenkung ums Leben gekommen - 34 Prozent aller Verkehrstoten. Ablenkung sei damit der Hauptverursacher tödlicher Verkehrsunfälle.

"Wenn früher von der Handynutzung am Steuer die Rede war, dann ging es primär darum, ob jemand erlaubterweise mit oder verbotenerweise ohne Freisprecheinrichtung telefonierte", sagte Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV). Heute gehe es viel um Textnachrichten: "Und tatsächlich ist das Lesen sogar noch riskanter als das Schreiben." Auffallend sei die hohe Sorglosigkeit unter jungen Menschen: Nur 29 Prozent der 17- bis 19-Jährigen sehen das Lesen von Nachrichten am Handy während der Teilnahme am Verkehrsgeschehen als sehr gefährlich an.