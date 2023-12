Tödlich verunglückt: Bergsteiger am Traunstein hunderte Meter abgestürzt

Ein 33-jähriger Bergsteiger ist am Traunstein (Bezirk Gmunden) hunderte Meter abgestürzt und tödlich verletzt worden. Seine Lebensgefährtin hatte Alarm geschlagen, nachdem sie ihn am Dienstag telefonisch nicht mehr erreicht hatte. Am Mittwoch wurde seine Leiche gefunden, bestätigte die Bergrettung Gmunden.

Zunächst war nicht klar, wo genau der Mann verunglückt ist, daher gestaltete sich die Suche aufwendig. Am Mittwoch wurde der Tote dann entdeckt und geborgen. Er dürfte ausgerutscht und um die 300 Meter über verschneites Gelände gestürzt sein, so die Bergrettung.