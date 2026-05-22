Anzahl der Todesopfer durch Lkw-Unfälle im Vorjahr stark gestiegen

Die Zahl der tödlichen Lkw-Unfälle ist 2025 stark gestiegen: 73 Menschen verloren bei Kollisionen mit Lastern ihr Leben, 31 mehr als im Jahr davor. Das berichtete die Mobilitätsorganisation VCÖ am Freitag auf Basis von Daten der Statistik Austria. Jeder 16. Lkw-Unfall endete tödlich. Die meisten Toten gab es mit 25 in Niederösterreich. Der VCÖ fordert Gegenmaßnahmen. Neben mehr Kontrollen und Ausrüstung mit Assistenzsystemen sei eine Verringerung des Schwerverkehrs nötig. "Die Zahl der Todesopfer durch Lkw-Unfälle stieg auf den höchsten Wert seit dem Jahr 2016", analysierte VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Die Zunahme betrage 74 Prozent. Damit war laut VCÖ jeder sechste Verkehrstote im Vorjahr die Folge einer Kollision mit einem Lastkraftwagen.

Tödliche Unfallgegner Der Anteil von Lkw an tödlichen Verkehrsunfällen ist den Angaben zufolge sechs Mal so hoch wie deren Anteil an Verkehrsunfällen insgesamt. Beteiligung heißt zwar nicht, dass die Unfälle von Lkw-Lenkern verursacht wurden, aber aufgrund ihrer Masse sind die Schwerfahrzeuge oft tödliche Unfallgegner. Während insgesamt im Vorjahr pro 1.000 Verkehrsunfällen mit Personenschaden elf Todesopfer zu beklagen waren, waren es bei Lkw-Unfällen mit 62 fast sechsmal so viele, so der VCÖ. Als eine Gegenmaßnahme schlägt der VCÖ vor, den Lkw-Verkehr in Städten mit Hilfe urbaner Güterlogistik zu reduzieren. Laster könnten Waren zu Mikro-Hubs liefern, die Verteilung erfolge mit kleineren Transportern oder Cargo-Bikes. Besonders rechts abbiegende Lkw seien für Fußgänger und Radfahrer gefährlich - Laster sollten daher verpflichtend mit Abbiegeassistenten ausgerüstet werden. Gleichzeitig müsse man gefährliche Kreuzungen entschärfen.