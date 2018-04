Todeskeime im Spital: „Schluss mit den Hygiene-Mängeln“

Auch wenn Österreich zu den wenigen europäischen Ländern gehört, die einen Patientenentschädigungsfonds betreiben, sieht Patientenanwalt Gerald Bachinger dringenden Aufholbedarf bei der Spitalshygiene. Was ihn schockiert: Laut Studie des Europäischen Zentrums für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sterben Jahr für Jahr 2400 Patienten an Spitalskeimen in Österreich – mindestens fünfmal so viele wie im Straßenverkehr. Österreich liegt mit einer Infektionsrate von fast sechs Prozent im europäischen Mittelfeld. „Würde es 2400 Verkehrstote pro Jahr geben, hätte die Politik sofort reagiert“, kritisiert Bachinger.

Um höhere Sterblichkeit, Behinderungen und unnötige volkswirtschaftliche Ausgaben zu reduzieren, seien präventive Maßnahmen unumgänglich. Zwar sei zuletzt die „Rahmenrichtlinie zur systematischen Erfassung von Spitalskeimen“ beschlossen worden, allerdings hakt es bei der Umsetzung. „Schon seit 2014 wird ein bundesweit einheitliches Kontrollsystem für die Spitäler versprochen. Obwohl auch die Finanzierung steht, wird der Start ständig verschoben“, sagt Bachinger. Qualitätsstandards seien zwar definiert, doch die seien Empfehlungen und rechtlich nicht bindend. „Schluss mit den Hygiene-Mängeln. Es muss endlich eine effektive Qualitätskontrolle geben – auch mithilfe von Mystery-Shopping“, sagt Bachinger. Er will sich zudem dafür einsetzen, dass die Ergebnisse aller Spitalsabteilungen in einem Hygiene-Ranking im Internet abrufbar sind, um eine Konkurrenz unter den Spitälern zu erzeugen. Da liegt wohl das Hindernis versteckt. Insider glauben, dass die Rechtsträger – sprich Länder – blockieren, weil es um den „guten Ruf ihrer Krankenhäuser geht“.